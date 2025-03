Appartamento salta per aria, muore un uomo

Sanremo (IM) – Stamane prima delle nove per una fuga di Gpl è saltato per aria un appartamento al primo pano di una palazzina sita in Via Margotti, nel quartiere di Barbagallo, è morto Riccardo Pogliano di 64 anni che viveva da solo. La deflagrazione, che ha mandato in mille pezzi due pareti portanti, ha danneggiato anche due appartamenti dell’edificio a otto piani, tra cui quello adiacente, ora dichiarato inagibile. La famiglia che abita accanto è riuscita a mettersi in salvo perché in quel momento si trovava in un’altra parte della casa, lontana dalla stanza che condivide il muro con quella di Pogliano. Sul posto i Vigili del Fuoco, l’ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia di stato che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del mortale incidente. Per Pogliano non c’è stato più niente dare, è morto all’istante. Pare che la causa dell’esplosione sia legata alla caldaia, a sua volta collegata alla cucina che avrebbe perso gas.