Calcio Serie A – Il Como è raggiunto dall’Empoli ed è pareggio

Como (Como- Empoli 1-1) – Il quarto d’ora finale continua a essere stregato per il Como, che viene raggiunto dall’Empoli e non riesce a effettuare il suo scatto-salvezza. Lo scontro diretto del Sinigaglia finisce col punteggio di 1-1, portando momentaneamente Fabregas (squalificato oggi) e i suoi a +7 sulla terzultima. Apre le danze Douvikas (61′), pareggia Kouamé (75′) che sfiora anche il gol-vittoria. D’Aversa e i suoi muovono la classifica, ma restano terzultimi. Nel recupero espulso Fazzini. La migliore chance arriva però al 38′, quando Grassi colpisce il palo a Butez battuto. Il Como prova a riorganizzarsi col possesso palla, ma non crea chances di rilievo: è 0-0 al riposo, l’Empoli forse meriterebbe il gol. Nella ripresa entra Perrone, che si rende subito pericoloso: Vasquez devia in corner coi pugni e Goldaniga sfiora il gol, sugli sviluppi dell’angolo. Passano però pochi istanti e il Como corre un altro clamoroso rischio, dopo un errore in costruzione: Kouamé salta Butez (fuori ai pali) e colpisce il palo a porta vuota. Rientra Fazzini dopo due mesi, ma l’Empoli subisce la rete dello svantaggio: suggerimento di Vojvoda e Douvikas, a tu per tu col portiere, non sbaglia. Siamo sull’1-0 al 61′ e il Como sembra in controllo, ma spreca il bis e si disunisce. Ne approfitta subito l’Empoli che, dopo tante chances sprecate, pareggia al 75′: cross di Pezzella e stacco di Kouamé, che si sblocca in questa Serie A. Ikoné spreca una buona chance per il Como, mentre l’Empoli si mangia il possibile vantaggio: che errore di Kouamé! I toscani finiscono in dieci per il rosso a Fazzini (92′), ma reggono il colpo: 1-1 ad altissima tensione al Sinigaglia, volano parole grosse tra i tecnici. Il Como sale a 30 punti e l’Empoli, pur portandosi a 23 punti, resta terzultimo: -2 da Lecce e Parma (25).

Como – Empoli 1-1

Como 4-2-3-1): Butez; Kempf, Goldaniga, Vojvoda, Moreno (11’st Valle); Sergi Roberto (1’st Perrone ), Caqueret (43’st Gabrielloni); Da Cunha, Diao, Strefezza (33’st Ikoné ); Cutrone (11’st Douvikas ). In panchina: Vigorito, Reina, Iovine, Ozilio, Fadera, Engelhardt, Braunoder, Smolcic, Vam Der Brempt, Azon. Allenatore: Fabregas.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Viti (13’st Fazzini), Goglichidze (25’st Solbakken), Marianucci; Pezzella, Grassi, Henderson (26’st Bacci), Gyasi (41’st De Sciglio); Cacace, Esposito (25’st Colombo); Kouame. In panchina: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Sambia, Kovalenko, Ebuehi, Tosto, Campaniello, Konate. Allenatore: D’Aversa.

Gol: 16’st Douvikas, 30′ Kouamè.

Arbitro: Mariani.

Corner: 4-1 per il Como.

Ammoniti: Goglichidze, Goldaniga, Sergi Roberto, Pezzella, Henderson, Grassi, Gyasi.

Espulsi: 47’st Fazzini (F).

Recuperi: 1+4.

Foto: Sky Sport