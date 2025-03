Calcio Serie B – Il Frosinone perde con la Samp e scivola sempre più in Serie C

Genova (Sampdoria – Frosinone 0-3) – Disastro blucerchiato allo stadio Luigi Ferraris, il Frosinone vince 3-0 e lascia i Blucerchiati nei bassifondi di una classifica che fa sempre più paura. Lo spettro della Serie C è sempre più concreto per la formazione di Semplici, anche alla luce di quanto visto in campo. Un’altra partita con l’approccio sbagliato, perché sono i ciociari ad avere le occasioni migliori nel primo tempo con Marchizza e Ghedjemis, poi nel finale qualche segnale di ripresa, ma anche il grande rammarico per un calcio di rigore sprecato da Coda e respinto (bene) da Cerofolini. Nel secondo tempo spacca la partita il goal di Kone, poi il Frosinone raddoppia con Monterisi e trova anche il tris con Ghedjemis. Il tutto con una reazione quasi inesistente. Così la salvezza diventa una montagna da scalare, atteggiamento sbagliato, squadra incapace di rialzarsi dopo il primo schiaffone e sempre meno partite a disposizione per invertire la rotta.

Sampdoria – Frosinone 0-3

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Bereszynski (54′ Curto ), Altare, Veroli; Depaoli (76′ Benedetti ), Yepes, Ricci (62′ Abiuso ), Beruatto (76′ Sekulov ); Oudin (54′ Akinsanmiro ), Sibilli; Coda. All. Semplici.

Frosinone (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Bettella, Marchizza (76′ Bracaglia); Kone (73′ Darboe ), Bohinen, Vural (65′ Lucioni); Ghedjemis, Ambrosino (65′ Kvernadze), Distefano (65′ Pecorino). All. Bianco.

Gol: 55′ Kone, 68′ Monterisi, 84′ Ghedjemis.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila.

Foto: Frosinone Calcio