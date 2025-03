Calcio Serie C – Partita equilibrata ma prevale il Modena

Modena (Modena – Catanzaro 2 a 1) – Il Modena vince 2 a 1 contro il Catanzaro, un risultato importante che inverte la tendenza negativa in corso prima della pausa per le nazionali. I ragazzi di Mandelli disputano una prima mezz’ora quasi perfetta e vanno avanti grazie al gol di Magnino, nella ripresa dopo il pari dei calabresi la reazione è ottima e il gol decisivo di Gliozzi arriva subito dopo. I Canarini salgono, per il momento, a +5 sulla zona playout mentre i playoff distano 2 punti. I ragazzi di Mandelli riprendono da dove avevano finito: alla mezz’ora Palumbo scalda i guanti di Pigliacelli dalla distanza e un paio di minuti più tardi fa partire il gol del vantaggio servendo Di Pardo, il suo tiro viene bloccato ma Magnino prende palla e segna il gol del vantaggio. I padroni di casa quindi, dopo un’ottima mezz’ora culminata col gol, difendono senza problemi il vantaggio fino all’intervallo. Al 17′ dopo un buon avvio segna il gol del pari il Catanzaro: Iemmello insacca da distanza ravvicinata, per il guardalinee è fuorigioco ma un controllo al VAR lungo due minuti assegna il gol agli ospiti. Al 21′ arriva l’immediato gol del vantaggio firmato proprio da Gliozzi che supera Scognamillo e di testa batte Pigliacelli.

Modena (3-4-2-1): Gagno; Magnino, Zaro, Cauz; Di Pardo (30’st Beyuku), Gerli, Santoro (30’st Battistella), Cotali (39’st Idrissi); Palumbo, Caso (14’st Duca); Mendes (1’st Gliozzi). In panchina: Seculin, Botteghin, Caldara, Vulikic, Bozhanaj, Kamate, Oliva. All.: Mandelli.

Catanzaro (3-5-1-1): Pigliacelli, Brighenti (39’st Biasci), Scognamillo, Bonini, Situm (1’st Cassandro), Pompetti, Petriccione, Ilie (30’st Seck), Quagliata (1’st Compagnon), Iemmello, Buso (14’st Pittarello). In panchina: Gelmi, Borrelli, Corradi, Pagano, Aloisio, Maiolo, Coulibaly. All.: Caserta.

Gol: 33’pt Magnino (M); 17’st Iemmello (C), 21’st Gliozzi (M).

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.

Foto: Stretto Web