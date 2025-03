Aggrediti controllore e macchinista sul treno con lo spray al peperoncino

Sestri Ponente (GE) – Stamane poco prima di mezzogiorno, mentre il treno regionale 3365 era in stazione, il capotreno è stato aggredito da un passeggero che gli ha spruzzato in faccia uno spray al peperoncino. Anche il macchinista accorso in aiuto al collega è stato raggiunto dalla sostanza urticante. Dato l’allarme dal personale viaggiante sul posto sono intervenuti il 118 con le ambulanze della Croce Azzurra di Borzoli e della Croce Verde Pegliese. Entrambi i ferrovieri sono stati ricoverati in codice verde al San Martino di Genova. È intervenuta anche la Polizia ferroviaria e i Carabinieri che hanno fermato il passeggero. Sulla linea ritardi dovuti all’episodio e all’intervento delle autorità.