Calcio Serie A – La Fiorentina conduce le danze, l’Atalanta balla e perde di misura

Firenze (Fiorentina – Atalanta 1-0) – Colpo grosso della Fiorentina nei piani alti della classifica. Nella 30a giornata di Serie A la squadra di Palladino batte 1-0 l’Atalanta e in un colpo solo infrange il sogno scudetto della Dea che tiene vive le proprie ambizioni europee. Al Franchi nel primo tempo la Viola fa il match e Kean (45′) sblocca la gara dopo aver rubato palla a Hien a centrocampo. Nella ripresa poi i Nerazzurri provano a reagire, ma è sempre la Fiorentina a creare le occasioni migliori e a impegnare un super Carnesecchi con Ranieri. Nel primo quarto d’ora di gioco sono gli uomini di Palladino a controllare la gara col possesso, poi la Dea guadagna metri e prova ad attaccare meglio la profondità sulle corsie. Ranieri anticipa Lookman in area, poi Pongracic chiude su un cross troppo lento di Bellanova, Retegui e De Ketelaere non centrano la porta e Doveri lascia correre su una mezza mischia in area della Viola. Fino al 45′ non si registrano grandi occasioni, poi Kean ruba palla a Hien a centrocampo, parte in verticale e sblocca il risultato con freddezza davanti a Carnesecchi. Giocata che rompe l’equilibrio e porta la Viola in vantaggio negli spogliatoi. E con le squadre un po’ lunghe, e sulle gambe, si aprono gli spazi. Un super Carnesecchi dice no a Ranieri due volte, poi Cuadrado e Ruggeri entrano al posto di Pasalic e Zappacosta e Zaniolo, Richardson e Comuzzo dannoil cambio a Kean, Fagioli e Dodo. Mosse che portano al finale e alle ultime emozioni del match. Un tocco morbido di Mandragora spaventa Carnesecchi, poi Zaniolo conquista qualche fallo prezioso e il risultato non cambia più.

Fiorentina – Atalanta 1-0

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marí, Ranieri; Dodo (39′ st Comuzzo), Mandragora, Cataldi, FAgioli (39′ st Richardson), Parisi (26′ st Folorunsho); Kean (39′ st Zaniolo), Gudmundsson (22′ st Beltran). In panchina: Terracciano, Martinelli, Moreno, Ndour, Adli. All.: Palladino.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic (31′ st Cuadrado), Zappacosta (31′ st Ruggeri); Lookman (10′ st Samardzic), De Ketelaere; Retegui (10′ st Maldini). In panchina: Rui Patricio, Rossi, Del Lungo, Sulemana, Brescianini. All.: Gasperini (in panchina Gritti).

Gol: 45′ Kean (F).

Arbitro: Doveri.

Ammoniti: Hien, Samardzic, Kolasinac (A).

Foto: Ansa