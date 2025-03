Calcio Serie A – L’Inter vince ma soffre contro l’Udinese

Milano (Inter – Udinese 2-1) – Vittoria di misura che consolida il primato in classifica per l’Inter che batte 2-1 l’Udinese. Primo tempo in cui l’Inter indirizza subito la partita: al 12′ la rete del vantaggio di Arnautovic, Mikhytarian allarga per Dimarco che mette al centro e trova il numero otto che con un “tiro a giro” porta avanti i suoi. 15′ più tardi raddoppia l’Inter: Frattesi sfrutta un assist targato Dimarco, secondo della serata, e al volo segna il 2-0. Secondo tempo in cui la prima occasione arriva al 60′: Dimarco da fuori palla sopra la traversa. Accorcia l’Udinese al 70: gran botta da fuori di Solet che trova l’angolino basso. Soffre fino all’ultimo l’Inter e trova tre punti.

Inter – Udinese 2-1

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, C. Augusto; Darmian (25’st Zalewski) Frattesi (63′ Barella), Calhanoglu (64′ Asslani), Mikhytarian, Dimarco (63’Bisseck); Thuram, Arnautovic (55’st ). In panchina: Di Gennaro, Martinez, Alexiou, De Vrij, Aidoo. All. Inzaghi.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Solet, Bijol, Kristensen; Kamara (25’st Modesto), Lovric (1’st Bravo), Karlstrom ( 25′ st Zarraga), Atta (25’Payero), Ehizibue; Ekkelenkamp (30’st Pafundi); Lucca. In panchina: Padelli, Piana, Kabasele, Giannetti, Davis, Pizarro. All. Runjaic.

Gol: 12’Arnautovic, 29′ Frattesi; 70′ Solet.

Arbitro: Chiffi.

Foto: Calciomercato.com