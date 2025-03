Calcio Serie C – La maturità del Rimini prevale sull’ingenuità del Sestri Levante

Rimini (Rimini – Sestri Levante 4-2) – Tutto facile per il Rimini, dopo il martedì di gloria nella finale di Coppa Italia a Gorgonzola: i Biancorossi ritrovano la vittoria al Neri dopo tre sconfitte di fila, superando 4-2 un Sestri Levante generoso, ma destinato a contendere a Milan Futuro e Legnago l’ultimo posto in classifica. C’è una categoria di differenza tra la squadra allenata da Buscè e la malcapitata formazione ligure, che subisce due reti in un minuto, tra il quinto e il sesto minuto, frutto di clamorosi errori individuali. Tutto facile per il Rimini, dopo il martedì di gloria nella finale di coppa Italia a Gorgonzola: i Biancorossi ritrovano la vittoria al Neri dopo tre sconfitte di fila, superando 4-2 un Sestri Levante generoso, ma destinato a contendere a Milan Futuro e Legnago l’ultimo posto in classifica. C’è una categoria di differenza tra la squadra allenata da Buscè e la malcapitata formazione ligure, che subisce due reti in un minuto, tra il quinto e il sesto minuto, frutto di clamorosi errori individuali. La squadra romagnola si abbassa a protezione della porta di Vitali e colpisce al 63′: lancio di Megelaitis, Cinquegrano di potenza firma il suo secondo gol stagionale, il primo in campionato. Tre minuti dopo il Sestri trova il gol della bandiera con Parravicini, ma ci pensa ancora Cinquegrano a ripristinare le distanze, sfruttando il cross di Falbo e una difesa di belle statuine, Guadagno in primis. Colpo di testa vincente e vittoria nuovamente al sicuro. Il Sestri accorcia nuovamente con un colpo di testa di Nunziatini: i liguri reagiscono d’orgoglio, ma il Rimini gestisce il doppio vantaggio e festeggia il decimo e undicesimo gol stagionale di Parigi, nonché i primi gol in C di Cinquegrano, già a segno in coppa con il Vicenza.

Rimini – Sestri Levante 4-2

Rimini (5-3-2): 1 Vitali; 46 Cinquegrano, 4 Bellodi, 6 Gorelli (69′ Lepri), 23 Megelaitis, 28 Longobardi (46’st Falbo); 80 Garetto (58′ Conti), 33 Langella, 21 Piccoli; 77 Cioffi (82′ Malagrida), 57 Parigi (69’Gagliano). In panchina: Ferretti, Semeraro, Lombardi, Leonardi, Ubaldi. All. Buscè.

Sestri Levante (3-4-2-1): 99 Guadagno; 6 Bordin, 5 Valentini, 95 Primasso; 43 Montebugnoli, 18 Rosetti (82′ Reggio Garibaldi), 25 Nunziatini, 27 Podda; 11 Cominetti (52’st Durmush), 10 Clemenza; 9 Parravicini (82′ Di Giorgio). In panchina: Fusco, Pane, Nenci, Furno, Pavanello, Piu. All.Ruvo.

Gol: pt 5, Parigi, 7′ Parigi: st 64’Cinquegrano, 67′ Parravicini, 77′ Cinquegrano, 81′ Nunziatini.

Arbitro: Zoppi.

Foto: News Rimini