Calcio Serie C – Partita giocata al centrocampo, prevale di misura il Vicenza sulla Pro Vercelli

Vercelli (Pro Vercelli – Vicenza 0-1) – Vittoria esterna per il Vicenza che si impone per 1-0 sul campo della Pro Vercelli. Nel primo tempo stentano le occasioni da rete, il primo squillo è al 17′ con Morra che non ci arriva per poco di testa. Al 21′ Rauti porta in vantaggio i suoi: lancio di Laezza in verticale per Morra che serve al centro Rauti che a porta spalancata segna. La Pro tenta una reazione che però si limita al solo colpo di testa di Comi sopra la traversa. Nel secondo tempo non cambia il canovaccio, la Pro a cercare di recuperare il gol di svantaggio mentre il Vicenza cerca la rete del raddoppio. Poche occasioni e molta lotta al centro del campo portano a finire una partita poco divertente.

Pro Vercelli – Vicenza 0-1

Pro Vercelli (3-5-2): 1 Franchi; 44 Clemente, 5 Marchetti, 96 Serpe; 77 Carosso, 8 Iotti, 32 Schenetti, 10 Emmanuello (46′ Coppola), 24 Pino (72’ Niang); 19 Romairone (58′ Rutigliano),26 Comi. In panchina. Rizzo, Sbraga, La Rosa, Benacquista, Burruano, Laria, Siafa, Cirillo, Gaglioti. All. Banchini.

Vicenza (3-4-1-2): 98 Confente; 73 Sandon, 6 Leverbe, 23 Laezza (81’ De Col); 13 Beghetto, 10 Ronaldo, 4 Carraro, 44 Talarico (74′ Zonta); 99 Della Morte; 7 Rauti (81’ Capone), 90 Morra. In panchina Massolo, Gallo, Fantoni, Vescovi,Costa, Garnero,. All. Vecchi.

Gol: pt 21′ Rauti.

Arbitro: Ancora.

Foto: Il Giornale di Vicenza