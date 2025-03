Fallisce il primo lancio orbitale dal territorio europeo, il razzo è esploso

Andoya (Norvegia) AGI – È fallito quello che avrebbe dovuto essere il primo lancio orbitale dal territorio europeo, Gran Bretagna e Russia escluse. Il razzo a due stadi Spectrum della tedesca Isar Aerospace, è ricaduto pochi secondi dopo la partenza dal centro spaziale Andoya in Norvegia, come hanno mostrato le immagini in diretta. Lo Spectrum misurava 28 metri di altezza e due metri di diametro, ed era progettato per lanciare fino a 1.000 kg in orbita terrestre bassa o 700 kg in un’orbita eliosincrona.