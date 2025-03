Prende fuoco la cappa di cucina, bambino di dieci mesi ricoverato per controlli dopo aver inalato il fumo del piccolo incendio

Alessandria – Per cause in corso di accertamento oggi pomeriggio verso le tre e mezza è scoppiato un piccolo incendio in un alloggio di Via Milano partito da una cappa della cucina. Sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno avuto ragione delle fiamme in breve tempo, e un’ambulanza del 118 che ha soccorso un bambino di 10 mesi che ha inalato i fumi che si sono sprigionati dalle fiamme. Il piccolo è stato ricoverato solo per controlli e a scopo precauzionale, ma è subito tornato a casa. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso per stabilire l’esatta causa dell’incidente.