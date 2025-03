Calcio Promozione – L’Alessandria travolge l’Arquatese

Arquata (Arquatese – Fc Alessandria 0-4) – A tre weekend dal termine del campionato, è andata in archivio la 27ª giornata di Promozione. FC Alessandria travolgente: netto 4-0 all’Arquatese, terza in classifica, con una prestazione dominante che avvicina sempre di più i grigi all’Eccellenza. Grandoni, autore di una doppietta, insieme ai gol di Ventre e Boveri, ha trascinato la squadra verso un successo pesante. A tre giornate dal termine, la classifica vede l’Alessandria ancora in testa con 53 punti, seguita dal Città di Casale a 49. L’Arquatese mantiene il terzo posto con 44 punti, mentre la Novese guadagna terreno, salendo al dodicesimo posto e avvicinandosi sempre di più all’uscita dalla zona playout. Il Castellazzo rimane fermo a 27 punti.

Arquatese – Fc Alessandria 0-4

Arquatese: Merlano; Daglio, Firpo, Kolaj, Silvestri; Alloisio (34’st Trapasso), Paini, Briata (26’st Brasolin), Mullici, M’Hamsi, Barisone. In panchina: Ignst, Quaglia, Ricci, Zanatta, Podda, Quaglia, Omosule. All.: Raimondi.

FC Alessandria: Canegallo; Merlo, Magné, Cesaretti, Mazzocca; Muratore, Mazzucco (34’st Vinces), Grandoni (st 43′ Cirio), Pellegrini; Cardellino (32’st Massaro), Ventre (23’st Boveri). In panchina: Menino, Straneo, Maggi, Cirio, Erbini, Tozzi. All.: Merlo.

Gol: pt 40′ Grandoni, 47′ Ventre; st 4′ Grandoni, 27′ Boveri.

Arbitro: Leuci di Nichelino.

Corner: 3-6.

Recuperi: 2+5.