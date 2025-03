Calcio Serie A – Meret para un rigore a Gimenez e il Napoli batte il Milan

Napoli (Napoli – Milan 2-1) – Nel posticipo della 30esima di Serie A il Napoli batte 2-1 il Milan e risponde subito all’Inter rimanendo in scia nella corsa scudetto. Al Maradona gli uomini di Antonio Conte mettono subito in chiaro le cose e, pronti via, passano in vantaggio dopo appena 62 secondi con Politano (2′) che approfitta della dormita difensiva rossonera per portare in vantaggio gli Azzurri, poi raddoppiano con Lukaku (19′). Nella ripresa il Milan ha l’occasione di accorciare le distanze al 69′ su rigore, ma Gimenez si fa ipnotizzare da Meret che blocca la conclusione dagli undici metri. Poi è Jovic (84′) a riaccendere le speranze rossonere. Un successo che mantiene gli Azzurri a -3 dall’Inter e permette di mettere in cassaforte il secondo posto a +6 sull’Atalanta. Il Milan, nono, vede sempre più distante la zona Europa.

Napoli – Milan 2-1

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Olivera; Gilmour, Anguissa (20′ st Billing 6), Lobotka (36′ st Jesus); Neres (40′ st Mazzocchi), Lukaku (40′ st Simeone), Politano (40′ st Ngonge). In panchina: Scuffet, Turi, Esposito, Hasa, Marin, Okafor, Raspadori. All Conte.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker (34′ st Jimenez sv), Gabbia, Pavlovic, T. Hernandez; Fofana, Bondo (1’st Leao 5,5); Pulisic (34′ st Jovic ), Reijnders, Joao Felix (10′ st Chukwueze); Abraham (10′ st Gimenez). In panchina Sportiello, Torriani, Florenzi, Sottil, Terracciano, Thiaw, Tomori. All. Conceicao.

Gol: 2′ Politano (N), 19′ Lukaku (N), 39′ st Jovic (M).

Arbitro: Sozza.

Ammoniti: Lukaku (N), Jimenez (M).

Note: 24′ st Meret (N) para rigore a Gimenez (M).

