Calcio Serie D – “Volli, sempre volli, fortissimamente volli” e il Derthona espugna il Comunale di Sanremo

Sanremo (Sanremese – Derthona 0-1) – Un Derthona caparbio e determinato sbanca il Comunale di Sanremo, vince grazie a un calcio di rigore trasformato da Mattia Mencagli al 7′ del primo tempo. Le chiavi della preziosa vittoria sono la difesa inedita ma efficace, il centrocampo di contrasto e ripartenza per le due punte Mariani e Mencagli, efficaci negli svariati contropiedi odierni. La squadra tortonese dopo la serie positiva di 5 turni (4 vittorie e 1 pareggio) e le successive 2 sconfitte consecutive, era chiamata a rispondere e lo ha fatto, riscattandosi efficacemente sul difficile terreno di gioco del Comunale di Sanremo. La rosa bianconera è decimata tra squalifiche e infortuni. Sono infatti squalificati per 1 turno Gabrielli e Fissore e per 4 il secondo portiere Mandrino, mentre in infermeria ci sono Soumahoro, La Cava, Daffonchio, Gagliardi Torriero, Nobile e Simone Giacchino (grave infortunio al ginocchio sinistro in allenamento): a lui e a tutti gli altri, va il ns più forte e sentito augurio di pronta guarigione. In classifica il Derthona risale in decima posizione, a 39 punti, scavalcando l’Asti fermo a quota 38 (e prossimo avversario al Coppi), e precedendo Sanremese a 35 e Imperia a 34.

Sanremese – Derthona 0-1

Sanremese (3-5-2): Maffi, Bregliano, Di Fino (33′ st Lohmatov), Raggio, Larotonda (33′ st Pinotti), Andreis, Gulli, Rimondo (25′ st Cesari), Gagliardi, D’Antoni, Jebbar (13′ st Manno).

All.: Roberto Correale.

Derthona (3-5-2): Cizza, Saidi, Gilli, Arcidiacono, Procopio, Nani, Disegni (23′ st Buonora), Carli, Tocila, Mariani (42′ st Robotti), Mencagli. All.: Stefano Turi.

Arbitro: Tuderti di Reggio Emilia.

Gol: pt 7′ Mencagli Rig.

Ammoniti: Larotonda (S), Gulli (S), Mariani (D), Mencagli (D), Disegni (D), Saidi (D), Nani (D).

Foto: Tuttocampo.it