Dimessa dall’ospedale di Alessandria l’adolescente precipitata dal quinto piano mercoledì 19 marzo

Alessandria – Oggi sarà dimessa dall’Infantile di Alessandria la ragazzina di 12 anni che nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 marzo era precipitata dal balcone dell’appartamento al quinto piano di un condominio di via Turati (quartiere Torretta) di Asti, in cui vive con la famiglia (https://www.alessandriaoggi.info/sito/2025/03/20/precipita-dal-quinto-piano-in-coma-allospedale/). La giovane era caduta da un’altezza considerevole, per un volo di circa 15 metri che avrebbe potuto costarle la vita, ma la caduta è stata attutita da una piccola tettoia in plastica posta sul balcone del terzo piano e da fili per stendere il bucato, sui quali la ragazzina ha urtato dopo. Ostacoli che ne hanno rallentato la velocità, salvandole di fatto la vita, nonostante le gravi lesioni riportate (fratture alla testa e lesioni alla milza, con conseguente asportazione). Ora per la giovane inizierà un percorso di recupero e riabilitazione a casa.