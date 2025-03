Tortona (AL) – Un uomo di 41 anni è stato tratto in arresto per maltrattamenti continui alla moglie. Dopo l’arresto è stato portato in carcere dai Carabinieri su ordinanza di custodia cautelare della Procura di Alessandria. L’uomo, già sottoposto a divieto di avvicinamento, nell’ultimo periodo risulta si fosse comportato in modo da causare all’ex compagna un continuo stato di disagio e di paura, tanto da spingerla a cambiare città.