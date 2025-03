Pallacanestro Serie B – Il Costone allunga alla fine e batte il Casale

Siena (Vismederi Costone Siena – Junior Casale Monferrato 86-79) – L’equilibrio segna l’avvio di gara: Casale apre, Bastone e Paoli spingono Siena a +2, ma la tripla di Sirchia vale il nuovo +1 piemontese. Nasello e Bastone rispondono, poi Avonto firma l’11-12 a metà frazione. Bastone replica ai canestri di Sirchia e Raiteri, ma la tripla di Avonto vale il 15-20. Dopo il time-out, Siena accorcia con Bastone e Torrigiani, ma il canestro sulla sirena di Bovo chiude il primo quarto sul 21-25. Nasello segna, poi Bovo e Speroni portano gli ospiti a +7. Il Costone reagisce: la tripla di Sebastianelli e i canestri di Torrigiani e Nasello valgono il -1. I Rossoblù rispondono con il tiro da tre e scappano sul 36-41 a 5’ dall’intervallo. Siena regge con Bastone e Nasello e proprio una tripla di quest’ultimo vale il 45-43 a 1’10” dalla pausa lunga. Nel finale, il Costone tocca il +6, ma Avonto firma gli ultimi punti per il 49-45 all’intervallo.

Il Costone accelera e vola sul +8 con le triple dei fratelli Paoli. Giacomelli e Avonto rispondono, ma i punti di Zeneli e Filippo Paoli fissano il 61-55 dopo 5’ di gioco. Siena allunga con Nasello e Torrigiani tornando a +8, ma il solito Avonto colpisce e impedisce ai padroni di casa di scappare. A chiudere la terza frazione ci pensa Banchi con una tripla sulla sirena per il 73-62. I Rossoblù si aggrappano a un Avonto in gran forma, ma Bruttini e Nasello ristabiliscono il +10. Avonto colpisce ancora, poi Giacomelli firma il 78-73 a 4’06” dalla fine. Matteo Paoli e Nasello rispondono a Giacomelli e Sirchia, mantenendo Siena al comando. Bastone sigla l’84-75 a 1’40” dal termine: è il colpo del ko. Dopo le ultime schermaglie, la partita si chiude sul 86-79.

Vismederi Costone Siena – Junior Casale Monferrato 86-79 (21-25; 49-45; 73-62)

Costone: Brocco ne, Massari ne, Nasello 21, Paoli F. 11, Paoli M. 8, Banchi 5, Zeneli 3, Bruttini 2, Sebastianelli 4, Bastone 22, Torrigiani 10. Allenatore: Michele Belletti.

Casale: Giacomelli 8, Bovo 7, Sirchia 19, Avonto 29, Grignolio ne, Speroni 6, Kabuya, Raiteri 4 Tambwe 2, Rosso 4, Allenatore: Massimo Vigneri.

Arbitri: Corso, Baldini.