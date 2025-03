Travolto e ucciso da un treno mentre attraversa i binari in bicicletta

Vedano Olona (VA) – Stamane verso le otto e mezzo, nel tratto di strada regolato dal passaggio a livello, un uomo di 51 anni in bicicletta è stato travolto e ucciso da un treno vicino alla stazione di Vedano Olona. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto i Vigili del Fuoco, la Polfer e i soccorritori del 118. La circolazione della direttrice è stata interrotta per circa un’ora tra le stazioni di Malnate e Tradate. Bloccate le linee Laveno – Varese – Saronno – Milano e la Varese – Saronno – Milano. Attivato il servizio sostitutivo di autobus.