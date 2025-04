Calcio Serie A – Lazio e Torino si svegliano nella ripresa e pareggiano

Roma (Lazio – Torino 1-1) – Lazio avanti piano nella lotta serrata per la zona Champions. Dopo l’imbarcata col Bologna, nel posticipo che chiude la 30a giornata di Serie A, la squadra di Baroni pareggia 1-1 col Torino e si fa agganciare dalla Roma a quota 52 punti. All’Olimpico primo tempo equilibrio con due parate importanti di Milinkovic-Savic su Zaccagni e Pedro. Nella ripresa Provedel disinnesca un’incornata ravvicinata di Maripan, Marusic (57′) sblocca la gara con un bel destro a giro e nel finale Gineitis (82′) pareggia i conti su assist di Biraghi. Fino al 13′ non si registrano grandi occasioni, poi Milinkovic-Savic disinnesca una conclusione di Zaccagni su un cross di Isaksen e mura un destro a botta sicura di Pedro dopo un’uscita sbagliata fuori dall’area. Parate che respingono l’assalto Biancoceleste e accendono il match. La ripresa inizia senza cambi e con le squadre che riprendono a pressare e battagliare nello stretto e in impostazione. . Servito a centro area da destra, Pedro serve Marusic al limite dopo un grande stop di tacco e l’esterno sblocca il match con un destro a giro chirurgico. Colpo che premia la qualità biancoceleste e fa saltare il banco. In vantaggio, gli uomini di Baroni provano a controllare la gara col possesso. Fino all’82’ il bunker biancoceleste regge, poi Gineitis si fa trovare al posto giusto nel momento giusto su un cross di Biraghi e il Toro pareggia i conti.

Lazio – Torino 1-1

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj (28′ st Pellegrini), Gigot, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen (44′ st Tchaouna), Pedro (28′ st Dele-Bashiru), Zaccagni; Dia (21′ st Noslin). In panchina: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Gila, Belahyane, Basic, Lazzari. All.: Baroni.

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (26′ st Karamoh), Coco, Maripan, Biraghi Casadei (26′ st Gineitis), Ricci; Lazaro (40′ st Pedersen), Vlasic (26′ st Sanabria), Elmas; Adams (40′ st Ilic). In panchina: Paleari, Donnarumma, Masina, Dembelé, Sosa, Tameze, Linetty. All.: Vanoli.

Gol: 12′ st Marusic (L), 37′ st Gineitis (T).

Arbitro: Massa.

Ammoniti: Zaccagni, Romagnoli (L); Lazaro, Maripan, Ricci, Walukiewicz (T).

Foto: La Gazzetta dello Sport