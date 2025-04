Calcio Serie C – Metà per uno non fa male a nessuno: pari fra Entella e Torres

Chiavari (Virtus Entella – Torres 1-1) – Un punto a testa nella sfida tra Virtus Entella e Torres. Il primo primo tempo è stato caratterizzato da diverse occasioni per entrambe le squadre. I padroni di casa sono andati in svantaggio a causa di un grave errore difensivo, sfruttato alla perfezione da Mastinu. La squadra di Gallo ha reagito prontamente e, a pochi minuti dalla fine della prima frazione di gioco, ha trovato il pareggio grazie al solito Tiritiello. Nel secondo tempo poche emozioni. Entrambe le squadre provano a segnare la rete della vittoria ma senza successo. La Torres conquista un pareggio (1-1) che le consente di consolidare il terzo posto, importante in chiave playoff. I Liguri reduci da 27 risultati utili consecutivi si devono accontentare, portano a +5 il margine sulla Ternana, sconfitta, e vedono più vicina la promozione in B. La gara in avvio ha ritmi lenti, nessuno vuole perdere. Quando la squadra di casa sembra prendere campo e comincia a farsi pericolosa, la Torres passa in vantaggio con Mastinu che approfitta di un errore di Tiritiello per involarsi in contropiede e portare in vantaggio i Rossoblù al 28’. L’Entella si scuote e poco prima della pausa, al 44’, pareggia con lo stesso Tiritiello che si rifà deviando una punizione di Bariti. Nella ripresa grande equilibrio, alla fine è la squadra sassarese a rendersi più pericolosa, ma il risultato di parità appare giusto.

Virtus Entella – Torres 1-1

Virtus Entella (3-5-2): Del Frate; Parodi (C), Tiritiello, Marconi; Karic, Corbara, Di Mario, Di Noia (Lipani dal 76’), Bariti (Villanova dal 67’); Casarotto (Boccadamo dal 67’), Castelli (Fall dal 82’). In panchina: Vandelli, Siaulys, Garattoni, Motoc, Tiana, Costa, Ndrecka, Portanova. All.: Gallo.

Torres (3-4-1-2): Zaccagno; Idda (Dametto dal 78’), Antonelli (C), Mercadante (Fabriani dal 46’); Brentan, Giorico, Zecca, Guiebre, Mastinu (Zamparo dal 78’); Fischnaller (Varela dal 84’), Diakite (Scotto dal 65’). In panchina: Petriccione, Dametto, Zambataro, Casini, Liviero, Masala, Nanni. All.: Alfonso Greco.

Gol: Mastinu 28’, Tiritiello 43’.

Arbitro: Mattia Ubaldi (Roma 1).

Ammoniti: Diakite 40’, Mercadante 41’, Fischnaller 51’, Di Noia 68’, Idda 75’, Giorico 80’, Fabriani 90’.

Foto: Rai Sport