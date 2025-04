La Polizia ha smantellato un colossale traffico internazionale di droga

Pavia – 30 in carcere, 12 posti ai domiciliari e 3 sottoposti all’obbligo di dimora: questo il bilancio di una brillante operazione antidroga della Polizia di Stato. La rete di traffico di droga, partendo dalla provincia di Brescia, riforniva diverse regioni italiane. Tutti gli arrestati hanno rapporti con ‘Ndrangheta e Mafia. Le indagini hanno preso il via a Brescia per poi estendersi a molte province italiane, rivelando un sofisticato sistema di importazione di stupefacenti dal Sudamerica, dal Marocco e dall’Olanda. Coinvolti cittadini italiani, albanesi e nordafricani residenti nelle province di Brescia, Reggio Calabria, Catanzaro, Napoli, Palermo, Roma, Milano, Foggia, Cosenza, Ragusa, Trapani, Mantova, Cremona, Pavia, Chieti, Bolzano e Biella. Le perquisizioni effettuate nel corso dell’operazione hanno portato alla luce due distinti gruppi criminali, entrambi accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Uno dei gruppi era direttamente collegato a esponenti di alcune delle più pericolose organizzazioni mafiose italiane, tra cui ‘Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra, Stidda e Sacra Corona Unita.