Minaccia con una pistola il medico del 118 che sta rianimando la madre colpita da infarto

Torino – Un un uomo impugnando una pistola ha minacciato un medico del 118 mentre cercava di rianimare sua madre, una donna di 83 anni colpita da un infarto, dicendo: “Se non salvi mia madre ti ammazzo”. I fatti si sono svolti in un appartamento al quarto piano delle case popolari di corso Grosseto, dove i sanitari erano intervenuti in seguito a una richiesta di soccorso. Qualcuno nel condominio resosi conto della gravissima situazione ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri mentre l’aggressore ha cercato di nascondere l’arma nei pantaloni. Intanto il medico e l’infermiere, aiutati da un secondo equipaggio del 118, sono riusciti a trasportare la paziente, che nel frattempo è stata stabilizzata, all’ospedale Maria Vittoria. La denuncia è arrivata solo dopo alcuni giorni e per l’aggressore è scattato il fermo.