Milano – Prima dell’alba un egiziano di 26 anni è stato ricoverato in codice rosso al Niguarda dopo essere stato ferito da un rapinatore con alcuni fendenti al petto in via Padova. Poco prima delle 2 il giovane sarebbe stato avvicinato da un sudamericano che gli avrebbe intimato di consegnargli i suoi averi. Davanti al rifiuto, è scattata l’aggressione, culminata con le coltellate al torace. La Polizia sta effettuando le indagini per assicurare alla giustizia il rapinatore.