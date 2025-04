Pallacanestro Serie A – Crolla a Napoli l’Olimpia Milano

Napoli (Basket Napoli – Olimpia Milano 95-87) – Non mancano le sorprese nei posticipi della 24a giornata: la Virtus Bologna travolge 69-45 la Unahotels Reggio Emilia e aggancia in vetta Trapani e Brescia (14 punti di Cordinier, Shengelia e Morgan), l’Olimpia Milano invece crolla a Napoli 95-87 a causa di un disastroso quarto periodo da 31-14, spinto da Pullen e da Green (24 e 21 punti). Pazzesco epilogo al PalaBarbuto dove l’EA7 Emporio Armani Milano perde 95-87 contro Napoli Basket e manca l’aggancio in vetta alla classifica dove ci sono Virtus Bologna, Trapani e Brescia. La squadra di Ettore Messina, anche a +15 nel terzo periodo, incassa un break di 23-3 a inizio quarto periodo e crolla in maniera ingiustificabile: Milano resta a 32 punti con Trento, a -2 dalle prime, e questo risultato non è certo il miglior viatico per la sfida di Eurolega di venerdì sera a Bologna con la Virtus. Per Napoli è invece una vittoria pesantissima, la seconda di fila in casa dopo quella con la Segafredo: la formazione di Giorgio Valli si gode una serata storica, soprattutto sale a 16 punti (8-16) e va a +4 sulla zona retrocessione.

Basket Napoli – Olimpia Milano 95-87 (19-17, 41-47, 64-73, 95-87)

Napoli Basket: Pullen 24, Zubcic 10 (10 reb), Treier, Pangos 14 (7 ast), De Nicolao, Acunzo n.e, Fiodo n.e, Saccoccia n.e, Egbunu 16 (7 reb), Green 21, Totè 10 (6 reb), Dut Biar n.e. Coach Valli.

Olimpia Milano: Mannion 5, Bortolani 3, Tonut 4, Bolmaro 6, Le Day 20, Ricci 4, Flaccadori 8, Diop n.e, Caruso 1, Shields 12, Mirotic 22, Gillespie 2. Coach Messina.

Arbitro: De Luca di Messina.

