Tampona un Tir in autostrada e si incastra sotto il rimorchio: morto sul colpo

Predosa (AL) – È di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale tra un’auto e un Tir lungo l’autostrada A26 (Genova Voltri – Gravellona Toce) che si è verificato stamane verso le otto all’altezza della diramazione Predosa-Bettole. A perdere la vita è stato un imprenditore di 51 anni, di Belluno, diretto a Montecarlo per affari al volante di una Audi RS Q8 che è finita contro la parte posteriore del camion che viaggiava lungo lo stesso tratto di autostrada in direzione Genova. Sul posto i Vigili del Fuoco, l’ambulanza del 118 e Polstrada che ha effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del drammatico incidente.