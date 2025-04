Milano – La Guardia di Finanza ha eseguito due sequestri preventivi per frode fiscale – disposti dal pm Paolo Storari – nei confronti di Iperal Supermercati per oltre 16,5 milioni di euro e di Kuehne Nagel Srl, colosso della logistica, per quasi 16,5 milioni. Le indagini vedono al centro il “fenomeno della somministrazione illecita di manodopera” e i cosiddetti “serbatoi” di lavoratori, ai quali non risulta fossero corrisposti “oneri di natura previdenziale e assistenziale”.