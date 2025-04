Gravellona Toce (VCO) – Un operaio impegnato in un cantiere sulla A26 (Genova-Gravellona) stava lavorando in un cantiere sul viadotto tra gli svincoli di Gravellona e Ornavasso, sulla carreggiata nord, quando sarebbe stato investito da uno dei mezzi del cantiere stesso. Sul luogo dell’incidente il personale sanitario e l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo in ospedale. Presente anche la polizia stradale e i tecnici dello Spresal.