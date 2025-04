Ritrovato senza vita il corpo dell’ex giornalista irreperibile da ieri pomeriggio

Santa Margherita Ligure (GE) – È stato ritrovato stamane il corpo ormai senza vita di Roberto Pettinaroli, 62 anni, ex giornalista del Secolo XIX e per lungo tempo responsabile della redazione del Levante, che ieri mattina era uscito in canoa da Chiavari e mai più rientrato a casa. È stato individuato tra Santa Margherita Ligure e Portofino, all’altezza del Covo di Nord Est. A dare l’allarme ieri pomeriggio è stata la figlia, preoccupata nel non riuscire a contattarlo. I sommozzatori della Capitaneria di Porto si sono mobilitati immediatamente.