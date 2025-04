Identificate le vittime a bordo dell’ultraleggero precipitato ieri

Isola del Cantone (GE) – L’ultraleggero biposto precipitato nel primo pomeriggio di ieri a Isola del Cantone, nell’entroterra di Genova, era partito da Torino e forse era diretto a Roma. Sul piano di volo ci sono ancora incertezze e anche su questo aspetto stanno indagando i Carabinieri. Mentre la Procura ha aperto un fascicolo per procedere con gli accertamenti, i Vigili del Fuoco, analizzando i resti della carlinga, sono riusciti a risalire alla marca del velivolo, si tratta di un apparecchio italiano, un Promecc Freccia, un velivolo di ultima generazione sul quale viaggiavano le due vittime: Riccardo Muci, 38 anni, sovrintendente della polizia di Stato in servizio a Roma e Giuseppe Gabbi, 64 anni, istruttore di volo. Le cause dell’incidente potrebbero risalire a un guasto per cui il pilota ha tentato un atterraggio d’emergenza. L’ultraleggero era partito dal campo volo di Mazzè, in provincia di Torino ed era diretto a Sutri, in provincia di Viterbo.