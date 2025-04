Iren ha chiuso l’acqua a due condomini genovesi

Genova – L’acqua è un bene di tutti, viene dal cielo e dalla terra, è gratis come l’aria, ma qualcuno crede di esserne proprietario. Oggi, pare che, per una morosità, Iren Spa (l’ex cooperativa rossa di Reggio Emilia, oggi una società per azioni, operante quale multiservizi in molti Comuni del Nord Italia) ha chiuso la fornitura d’acqua a due condomini di Via Borzoli, lasciandoli a secco: lì dentro vivono 72 famiglie, molte delle quali con bambini e anziani fragili. È il risultato della politica di sinistra che ha gestito i principali Comuni liguri e piemontesi portando i costi dei servizi (grazie ai vari stipendifici comunali) ormai alle stelle con tariffe al limite dell’usura. Questi qua non sanno (o fanno gli indiani) che l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda che ogni persona abbia accesso gratis ad almeno 50 litri d’acqua potabile al giorno per soddisfare i bisogni di base, tra cui bere, cucinare, lavarsi.