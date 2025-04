L’assessore alla Sanità del Piemonte Riboldi non va a Roma e qui non ha vita facile

Torino – Se a Torino “tutto va bene madama la marchesa” per i cuneesi no. La consigliera regionale Giulia Marro di Cuneo ritiene puerile la risposta fornita dall’assessore alla Sanità Federico Riboldi (che a Roma non vogliono, mentre ne annuncia l’approdo il solito cialtrone locale) all’interrogazione sui tempi di attesa per le prestazioni sanitarie in Piemonte. “Abbiamo posto domande precise, documentate, rivolte a tutelare il diritto alla salute delle cittadine e dei cittadini piemontesi – ha dichiarato Marro in consiglio regionale – ma dall’assessore Riboldi, ancora una volta, nessuna risposta concreta. Solo rimandi generici, riferimenti a norme già note e nessun dato utile per comprendere cosa stia realmente facendo la Regione per affrontare le liste d’attesa e migliorare l’accesso alle cure”. D’altronde, da uno che vanta un diploma di liceo delle scienze sociali (?), non si può pretendere di avere risposte in merito alla gestione della sanità di 4,5 milioni di piemontesi. Quello che dichiara la langarola Marro è scritto per filo e per segno in un’interrogazione composta da otto quesiti volti a ottenere informazioni dettagliate su numeri, investimenti e modalità di attuazione delle azioni per ridurre le liste d’attesa, con particolare attenzione ai “percorsi di tutela”. Tra le domande poste, Marro chiede quanti pazienti sono costretti a spostarsi fuori ASL per ricevere una prestazione, qual è il tempo medio di attivazione dei percorsi di tutela, come sono stati spesi i fondi per il recupero delle liste d’attesa. Marro ha criticato l’atteggiamento della Regione che continua a rimandare alla normativa pregressa senza affrontare la situazione attuale. “Ci è stato spiegato ancora una volta come dovrebbe funzionare il sistema – ha incalzato Giulia Marro – ma non se e come stia funzionando davvero. Non una parola, per esempio, sull’efficacia delle azioni intraprese sui tassi reali di utilizzo degli ambulatori, sulle modalità con cui gli utenti vengono informati di eventuali dinieghi. Sembra che i bisogni concreti delle persone non siano una priorità”. La consigliera ha inoltre espresso stupore per il fatto che tali risposte non provengano dall’assessore Riboldi che aveva promesso di unire il meglio dell’esperienza privata e pubblica per innovare la sanità piemontese.

Per la carità!