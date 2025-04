Trovata donna decapitata sui binari

Desio (MB) – All’alba di oggi sul binario ferroviario non distante dalla stazione è stato trovato il cadavere di una donna decapitata straziato nell’impatto con uno o più treni in transito nella notte. Il cadavere non è ancora stato identificato e sull’episodio indaga la Polfer insieme ai Carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del tragico evento. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che la donna, le cui generalità sono ancora sconosciute per il fatto che sul suo corpo durante la notte sono passati molti convogli straziandolo e sfigurandolo, si sia suicidata. Inevitabili le ripercussioni sul traffico ferroviario con treni in ritardo e corse cancellate per consentire l’intervento dei soccorsi, delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria.