Ennesima aggressione in carcere ai danni di un agente

Vercelli – Mercoledì scorso si è verificata una nuova aggressione in carcere a Vercelli ai danni di un agente della polizia penitenziaria. Secondo le ricostruzioni detenuto tunisino ha divelto una plafoniera delle luci della sezione e l’ha utilizzata per colpire più volte un agente alla testa. Mentre sono intervenuti i soccorsi a supporto del collega, è iniziato un litigio tra detenuti degenerato in una colluttazione tra loro, immediatamente sedata dal personale di sicurezza. Nel trambusto poi un altro detenuto ha staccato un’altra plafoniera con cui ha iniziato a minacciare il personale della penitenziaria. La sua richiesta era ottenere il trasferimento in un altro carcere.