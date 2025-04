La Fiamme Gialle confiscano beni per oltre 1,7 milioni a due calabresi residenti a Torino

Vercelli – A due fratelli pregiudicati originari della Calabria ma residenti da tempo nel vercellese la Guardia di Finanza ha confiscato quote societarie, veicoli, immobili e terreni, per un valore complessivo di circa 1,7 milioni di euro. Nel dettaglio in forma preventiva sono stati confiscati, nelle province di Vercelli e di Catanzaro, 6 fabbricati, 9 terreni, 3 autoveicoli, una motocicletta, svariati conti correnti e quote societarie di un’impresa di cantieristica stradale con sede in provincia di Vercelli, in un’area contigua al Torinese. Le fiamme gialle hanno quindi dato esecuzione a un decreto emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Torino.