Le commissioni nei pagamenti online: i vantaggi per gli alessandrini

Alessandria – Il sempre crescente ed esponenziale utilizzo dei pagamenti digitali in Italia ha mostrato anche una particolare predilezione di alcune realtà cittadine verso questa metodologia di transazione. In tal senso, la città di Alessandria non fa assolutamente eccezione, poiché con l’espansione di servizi e-commerce e delle piattaforme online, sempre più cittadini della città si trovano a fare i conti con tutte le dinamiche riguardo a questo micro cosmo. Tra esse, anche le varie commissioni associate ai pagamenti virtuali. Ma di cosa si tratta, nello specifico?

Che cosa sono le commissioni per i pagamenti online?

Quando un pagamento digitale viene effettuato – che sia esso con carta di credito/debito, portafoglio elettronico o altre modalità, come il bonifico – il sistema talvolta applica una commissione. Si tratta di una piccola percentuale o importo fisso aggiuntivo che viene “trattenuto” e che si rivela a carico dell’esercente o, in altri casi, dell’utente finale.

Le commissioni possono variare di cifra in base alla tipologia della carta utilizzata ma anche al tipo di servizio, nonché all’intermediario. Ma queste commissioni, nella sostanza, rappresentano un ostacolo oppure un vantaggio per la popolazione italiana e – nel dettaglio – alessandrina?

I numeri e la tendenza dei pagamenti online in Piemonte

Secondo un recente studio di Nexi e Banca d’Italia, il Piemonte è tra le regioni italiane con il tasso più alto di digitalizzazione dei pagamenti. Infatti, circa l’83% della popolazione piemontese adulta ha effettuato – nell’ultimo trimestre – almeno un pagamento digitale, con una crescita del +12% rispetto alla stessa fascia temporale del 2024.

In particolare, proprio Alessandria si distingue per un uso sempre più frequente di carte contactless e di portafogli digitali, specie tra i giovani. Infatti i ragazzi tra i 18 e i 35 anni sono i maggiori utilizzatori di metodi di pagamento digitali ma anche le fasce d’età 45-64 hanno mostrato una maggiore predisposizione a riguardo, complice anche l’introduzione di incentivi locali per il cashless nei mercati rionali e nei negozi di attività commerciali.

L’esito dei sondaggi locali

Un recente sondaggio del 2024 condotto dalla Camera di Commercio di Alessandri-Asti su un campione di 1000 cittadini ha rilevato le seguenti percezioni:

il 78% degli intervistati ha dichiarato di preferire pagamenti online quando possibile, specie per comodità e tracciabilità.

Il 62% ritiene che le commissioni a riguardo siano accettabili, purché trasparenti e proporzionate al servizio richiesto.

Il 47% è disposto a sostenere piccole commissioni al fine di evitare code e utilizzo dei contanti.

Soltanto il 21% ha spiegato di voler evitare i pagamenti digitali proprio a causa dei costi aggiuntivi.

Pertanto, si può confermare la tendenza secondo cui le commissioni non vengano percepite come un ostacolo in senso assoluto, anzi, piuttosto come un piccolo compromesso per ottenere una maggiore comodità.

I vantaggi per la popolazione alessandrina

I vantaggi concreti ovviamente riguardano specifici settori e contesti. Per esempio, molte piattaforme online offrono promozioni e bonus dedicati agli utenti digitali. Possiamo pensare agli istituti di credito che attivano cashback o raccolte punti legate all’uso di carte, o anche alle piattaforme di e-commerce che consentono di accedere a offerte riservate ai clienti digitali.

Un altro esempio concreto è quello dei casinò online, poiché molti operatori regolamentati AAMS non solo propongono bonus e promozioni ma offrono anche zero commissioni sui depositi. Alcuni di essi si possono trovare su Casinofy Italia, ovvero un portale di comparazione, che tramite recensioni e pareri, consente all’utenza di trovare le migliori soluzioni per giocare sul web.

I pagamenti online, inoltre, offrono più garanzie in caso di frode, poiché tracciati. Le commissioni servono spesso a coprire i costi per la protezione dei dati, nonché l’assicurazione contro acquisti fraudolenti. Infine, anche l’accesso a servizi digitali avanzati – come il pagamento di bollette comunali o la prenotazione online di visite mediche – può rappresentare un vantaggio che di certo non può essere ignorato.