Le vedove dei ladri vogliono il bottino

Torino – Ieri in tribunale non si capiva bene cosa stesse succedendo: c’è un tesoro sequestrato nel 2007 e due vedove nomadi che, diciotto anni dopo l’arresto dei mariti ladri, ora morti, chiedono indietro il patrimonio confiscato ai mariti, due fratelli che facevano parte della “banda dei Tir”: rubavano i camion a pieno carico e li rivendevano sul mercato nero attraverso la mediazione di ricettatori italiani. Si tratta dell’indagine “Oro rosso” del 2006 contro una maxi- banda di predoni composta prevalentemente da nomadi rom bosniaci residenti a Torino e provincia. L’allora pm Antonio Rinaudo aveva chiesto oltre 200 anni di carcere in totale per 50 imputati e in appello i giudici avevano dichiarato alcuni reati prescritti fra cui la ricettazione per le vedove con sentenza di “non doversi procedere”. Le vedove, dopo che la loro posizione è stata dichiarata prescritta, hanno fatto ricorso in Cassazione per ottenere la revoca del “bottino” confiscato nel 2007. I giudici hanno eccepito che la sentenza non motivava abbastanza bene su quel sequestro in quanto non vi era “alcuna traccia” che facesse riferimento “alla sua tipologia e alla possibilità del suo mantenimento nonostante la declaratoria di non doversi procedere”, rinviando la questione davanti a nuovi giudici di secondo grado. Ieri si è svolta l’udienza dell’appello bis dove hanno discusso le difese. “Ridateci i soldi e i gioielli“, continuavano a ripetere le vedove in fondo all’aula. Una di loro ricordava con nostalgia che c’erano anche fermacapelli e cerchietti in oro con pietre incastonate. La difesa ha fatto ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo in quanto i soldi e i gioielli non sarebbero confiscabili perché non c’è la prova che siano provento del reato contestato nel procedimento.