Precipita da un’impalcatura: grave muratore all’ospedale

Alessandria – È grave all’ospedale di Alessandria il muratore che è precipitato stamane verso le 9 dall’impalcatura di un cantiere edile in Via Abba Cornaglia. Sul posto i Vigili del Fuoco, un’ambulanza del 118 e i Carabinieri che stanno raccogliendo gli elementi del caso per stabilire l’esatta diamica del grave incidente. Il muratore è stato subito soccorso dal personale del 118, allertato dai compagni di lavoro, intervenuto con l’automedica e un mezzo di soccorso avanzato con infermiere a bordo.