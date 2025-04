Una maestra porta la scolaresca al fiume e trova il cadavere di una donna

Chiavari (GE) – Stamane una maestra elementare giunta con la sua scolaresca sulla riva del fiume Entella per studiare la fauna del parco fluviale, ha scoperto il cadavere di una donna nella zona di Caperana. Si tratta di una giovane asiatica di cui non si conosce ancora l’identità. Si attende l’esito della visita del medico legale giunto sul posto con Polizia e Vigili del Fuoco. La pm Arianna Ciavattini ha disposto l’autopsia che sarà eseguita lunedì. La donna, di circa 40/45 anni, non aveva documenti. Il medico legale non ha trovato segni di violenza o escoriazioni sul cadavere.