Calcio Serie A – Parma – Inter: un pareggio che conviene ai Ducali

Parma (Parma – Inter 2-2) – Nella 31a giornata di Serie A, l’Inter non va oltre il 2-2 contro il Parma e si porta a +4 dal Napoli che lunedì scenderà in campo a Bologna. Gara dai due volti al Tardini, con i Nerazzurri che chiudono il primo tempo sul 2-0 grazie a un sinistro di Darmian (15′) e a un “gollonzo” di Thuram al 45′, con un pallonetto involontario. Chivu rivolta la squadra nella ripresa e prima Bernabè (60′) e poi Ondrejka (con la deviazione di Darmian) realizzano i loro primi gol in Serie A, pesantissimi per la corsa salvezza dei ducali.

Parma – Inter 2-2

Parma: (4-3-3): 31 Suzuki; 15 Del Prato, 21 Vogliacco, 5 Valenti, 14 Valeri; 27 Hernani (46′ Bernabè), 16 Keita, 19 Sohm (54′ Ondreijka); 98 Man (46′ Pellegrino), 13 Bonny (78′ Camara), 11 Almqvist (46′ Leoni) In panchina: Marcone, Corvi, Balogh, Estevez, hainaut, Duric. all.: Chivu.

Inter (3-5-2): 1 Sommer; 95 Bastoni (46′ C. Augusti), 15 Acerbi, 31 Bisseck; 32 Dimarco (54′ Zalewski) 22 Mkhitaryan, 20 Calhanoglou (65′ Frattesi), 21 Aslaani, 36 Darmian; 9 Thuram, 10 Martinez (65′ Correa). In panchina: Di Gennaro, Pavard, De Vrij, Topalovic, berenbruch. All. Inzaghi.

Gol: pt 15′ Darmian, 45′ Thuram, 60′ Bernabè, 69′ Ondreijka.

Arbitro: Doveri.

Foto: La Gazzetta dello Sport