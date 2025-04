Calcio Serie A – Un Como sprecone batte il Monza

Monza (Monza – Como 1-3) – Ulteriore mattoncino messo dal Como sulla lotta salvezza, si porta a più undici sulla terz’ultima (Empoli) e sconfigge con il punteggio di 3-1 il Monza di Nesta a domicilio. Prima occasione per il Como: punizione per Paz, prende la barriera. Al 4′ passa il Monza, Kempf è superato da Mota, calcia colpendo il palo e poi la rete. Al 15′ pareggio Como Ikone, supera due uomini entra in area e con un tiro sul secondo palo segna l’ 1-1. 19′ ‘Douvdikas spara da fuori, respinta del portiere. Vantaggio Como 38’pt.: Diao vince un rimpallo e conclude in porta segnando la rete del sorpasso 1-2. Al 41’ Douvdikas si divora il 1-3: calcia alto davanti al portiere. Secondo tempo: Keita calcia respinge il portiere sulla traversa e poi fuori.51’st 1-3 Vojvoda: gran botta da fuori palla sotto la traversa.

Monza – Como 1-3

Monza(3-5-2): 30 Turati; 13 Pereira, 4 Izzo, 33 D’Ambrosio (80′ Palacios); 19 Birindelli (56’Castrovilli)i, 84 Ciurria, 42 Bianco (56′ Gagliardini),7 Akpro (67′ Caprari), 77 Kyriakopoulos (56′ Caldirola); 17 Balde, 47 Mota. in panchina. Pizzignacco, Mazza, Lekovic, Urbanski, Forson, Sensi. All. Nesta.

Como (4-2-3-1): 30 Butez; 41 Valle, 2 Kempf, 5 Goldaniga, 31 Vojvoda (59’Smolcic); 33 Da Cunha (71′ S.Roberto), 80 Caqueret (60’Perrone); 38 Diao, 79 Paz, 19 Ikonè (81′ Strefezza); 11Douvikas. In panchina. Reina, Iovine, Jack, Van der Bremot, Moreno, Alli, Fadera, Cutrone, Gabrielloni. All. Fabregas.

Gol: pt 4′ Mota, 15′ Ikonè, 37′ Diao; 51′ Vojvoda.

Arbitro: Collu di Cagliari.

Foto: Ansa