Calcio Serie B – Il Modena parte bene e vince

Pisa (Pisa – Modena 1-2) – Il Pisa cade all’Arena contro il Modena per 1-2 al termine di una partita combattuta. Gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo con Santoro e raddoppiano a inizio ripresa grazie a un gran gol di Gliozzi. I Nerazzurri reagiscono e accorciano con Moreo, sfiorando più volte il pareggio. Gagno salva i Canarini nel finale con due interventi decisivi. Per il Pisa è una sconfitta pesante, ma restano momentaneamente a +8. La squadra di Inzaghi parte col piglio giusto, è però il Modena a trovare il guizzo giusto al 27’. Una disattenzione collettiva su un cross apparentemente innocuo permette a Santoro di calciare dal limite. Semper ci arriva, ma non riesce a trattenere e la palla rotola lentamente in porta. La ripresa si apre con due cambi immediati decisi da Inzaghi: fuori Canestrelli, ammonito e diffidato, e Meister, dentro Rus e Lind. Ma dopo appena cinque minuti il Modena colpisce ancora. Palumbo guida un contropiede micidiale, serve Caso che si vede respingere due volte le conclusioni da Caracciolo, ma sulla terza ribattuta arriva Gliozzi che calcia di prima intenzione sotto l’incrocio. Al 76’ arriva finalmente il gol che riapre la gara. Sugli sviluppi di un corner battuto da Moruțan, Moreo svetta e insacca il pallone dell’1-2.

Pisa – Modena 1-2

Pisa (3-4-2-1): Semper; Canestrelli (46′ Rus), Caracciolo, Bonfanti; Touré (54′ Piccinini), Marin (70′ Solbakken), Hojholt (54′ Arena), Angori; Morutan, Moreo; Meister (46′ Lind). In panchina: Nicolas, Loria, Buffon, Castellini, Abildgaard, Calabresi, Sernicola. Allenatore Inzaghi.

Modena (3-4-2-1): Gagno; Magnino, Zaro, Cauz; Di Pardo, Gerli (71′ Battistella), Santoro, Idrissi (71′ Duca); Palumbo (90′ Caldara), Caso (78′ Bozhanaj); Gliozzi (78′ Pedro Mentes). In panchina. Seculin, Bagheria, Vulikic, Oliva, Botteghin, Defrel, Kamate. Allenatore Mandelli.

Gol: pt 27′ Santoro; st 50′ Gliozzi, 77′ Moreo.

Arbitro: Mario Perri di Roma1.

Ammoniti: Canestrelli, Cauz, Gerli, Rus, Solbakken.

Recuperi: 3+5.