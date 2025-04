Calcio Serie C – Nel caos prevale il Novara

Novara (Novara – Arzignano 1-0) – Al Silvio Piola di Novara va in scena una partita tesa e a tratti confusa, dove a fare la differenza sono stati più gli episodi che il gioco. Il Novara conquista una vittoria importante per 1-0 sull’Arzignano in un match caratterizzato da due espulsioni e poche vere occasioni da rete. La gara inizia su ritmi bassi, con entrambe le squadre che faticano a trovare spazi. Il primo squillo arriva solo al 13’ con una palla messa in mezzo da Agyemang che non trova la deviazione di Da Graca. Si gioca poco nei primi 20 minuti anche per un infortunio a Khailoti, costretto a farsi medicare dopo un colpo al volto. L’occasione più importante per il Novara arriva al 27’ con una conclusione di Anzolin che esce di poco. L’Arzignano risponde al 30’ con un tiro di Lunghi, ma senza impensierire Manfrin. Al 35’ il primo colpo di scena: Ranieri viene espulso per un intervento su Lunghi. Una decisione che lascia molti dubbi, ma che cambia l’inerzia del match. Nonostante l’inferiorità numerica, è il Novara a sbloccare la gara: al 40’ Donadio segna su assist di Da Graca. Il primo tempo si chiude con un palo clamoroso colpito da Boccia, che sfiora il pareggio per l’Arzignano. Nella ripresa la squadra di Bianchini cerca di approfittare dell’uomo in più, ma il forcing è sterile. I cambi — dentro Cariolato, Fofana e Mattioli — non riescono a dare la scossa desiderata. Al 31’ l’episodio che riequilibra numericamente il match: rosso diretto a Shiba per un fallo da ultimo uomo. Anche in questo caso la decisione del direttore di gara appare severa. Nel finale l’Arzignano prova a spingere, ma il Novara tiene botta e porta a casa tre punti pesanti. Una vittoria di carattere per la squadra di Mascara, che si conferma solida anche in dieci uomini.

Novara – Arzignano 1-0

Novara: 1 Minelli, 5 Bertoncini (VC), 6 Anzolin (68′ 29 Maressa), 8 Di Munno, 10 Donadio, 15 Khailoti, 20 Da Graca (68′ 9 Asencio), 21 Ranieri (C), 28 Cannavaro (61′ 26 Lorenzini), 72 Agyemang, 99 Basso (90′ 16 Gagliardi). In panchina: 12 Negri, 31 Desjardins, 7 Gerardini, 11 Palsson, 17 Attanasio, 18 Akpa-Chukwu, 25 Leo Virisario, 62 Camolese, 96 Valenti. Allenatore: Giuseppe Mascara.

Arzignano: 22 Manfrin, 4 Rossoni (60′ 13 Cariolato), 5 Bordo (C), 6 Lakti (60′ 72 Mattioli), 10 Lunghi (72′ 9 Menabò), 16 Shiba, 17 Barba, 21 Jallow (89′ 27 Toniolo), 23 Bernardi, 26 Boccia (60′ 8 Fofana), 33 Boffelli (VC). In panchina: 12 Lotto, 44 Zanella, 25 Brevi, 32 Campesan, 96 Verduci. Allenatore: Giuseppe Bianchini

Gol: 40′ Donadio.

Arbitro: Gerardo Simone Caruso di Viterbo.