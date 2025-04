Calcio Serie C – Niente da fare per il Crotone, la Juve U23 non perdona

Ivrea (Juventus U23- Crotone 4-1) – La Juventus Next Gen batte in maniera netta il Crotone e conquista 3 punti molto importanti per la conquista dei playoff. I Bianconeri, che rifilano 4 gol ai calabresi, sono adesso noni in classifica con 41 punti, 10 in meno rispetto ai rivali di oggi, che si confermano al momento al quarto posto. Grande prestazione di Adzic nella fila della Juve: il montegrino mette a segno una doppietta e regala giocate di grande qualità. All’8′ Tumminello sfiora il gol. Due occasioni per la Juventus U23 ma non riesce a concretizzare. Poco dopo, i padroni di casa passano in vantaggio con Adzic su rigore. I calabresi reagiscono e sfiorano la rete in due occasioni ma al 40′ la Juve raddoppia con Pietrelli. Al 42′ il Crotone è vicina a riaprirla con Vitale. Nella ripresa i Pitagorici restano subito in 10 per un fallo da ultimo uomo di Armini. Al 58′ il Crotone sfiora l’1-2 nonostante l’inferiorità numerica. Al 73′ il goal si Adizic chiuse sostanzialmente la partita anche se la squadra di Longo non molla e sfiora la rete in varie occasioni. All’80’ i calabresi accorciano le distanze con Gomez. Al 90′, su rigore, Guerra della Juve, fissa il punteggio sul 4-1.

Juventus U23- Crotone 4-1

Juventus U23 (4-3.-2-1): 30 Daffara; 34 Turco (,74’Comenencia) 23 Scaglia, 26 Gi (81′ Villa)l, 46 Turicchia; 5 Macca (80′ Faticanti), 45 Adzic, 99 Pietrelli (90′ Citi); 16 Amaradio (74’Guerra), 11 Cudrig; 3 Afena- Gyan. in panchina. Garofani, Scaglia, Poli, Puczka, Perotti, Owusu, Mancini, Anghelè, Deme, Semedo. All.Brambilla.

Crotone (4-4-2): 22 D’Alterio; 23 Groppelli (52′ Di Pasquale)i, 13 Armini, 5 Cargnelutt (78′ Cocetta)i, 33 Rispoli; 10 Vitale, 20 Ricci (52’Silva), 8 Stronat (78 Schirò), 16 Gallo; 93 Tumminello (67′ Gomez), 11 Murano. In panchina. Pio Martino, Sassi, Guerini, Vinicius, Cantisani, Vilardi. All. Longo..

Gol: 24’pt Adzic (Rig.), 40’Pietrelli; 73′ Adzic, 80’Gomez , 89′ Guerra.

Arbitro: Migliorini.