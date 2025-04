Calcio Serie C – Un palo grazia il Milan che vince di misura

Sestri Levante (Sestri Levante – Milan Futuro 1-2) – Partita da zone basse della classifica col Milan che espugna Sestri Levante per 2-1 e prende una boccata d’ossigeno. Passa in vantaggio il Sestri Levante per poi essere raggiunto e superato dagli ospiti. Al 6′ gol Sestri: sul corner: cross deviato in porta da Montebugnoli e Nava battuto. Marcatura da rivedere. Vantaggio del Sestri Levante decisamente non meritato per quanto si è visto in campo: grande ostruzionismo dei padroni di casa che in più occasioni hanno provato a innervosire le parti. Milan Futuro punito dalla solita marcatura soft su un corner, con la squadra di Oddo che ha sfiorato il pareggio con un tiro al volo di Jimenez: palo. In attacco manca sempre quello spunto finale che possa fare la differenza ma comunque una prima frazione di gioco positiva per i Rossoneri. Al 68′ pareggio Milan: Super gol del numero 8 rossonero che segna un’altra bellissima rete da fuori area: il centrocampist si accentra, salta un uomo, e fa partire un gran destro che si infila all’incrocio. Meritatissimo il pareggio del Milan. Al 84′ gol vittoria; segna Ianesi! Non perde tempo il Milan e sfrutta subito la superiorità! Tiro da lontano di Coubis: il portiere para ma sulla ribattuta e Ianesi ad arrivare prima di tutti e a raddoppiare: 2-1.

Sestri Levante – Milan Futuro 1-2

Sestri Levante (4-4-2): Guadagno; Podda, Primasso (89′ Goglino), Valentini, Montebugnoli; Clemenza (77′ Cominetti), Furno, Rossetti, Nunziatini; Durmush (77′ Bordin), Parravicini. In panchina: Fusco, Pan, Nenci, Fedele, Reggio Garibaldi, Pavanello, Di Giorgio, Piu. All. Ruvo.

Milan Futuro (3-4-1-2): Nava; Minotti (46′ Bozzolan), Camporese, Coubis; Jimenez, Branca (60′ Sandri), Malaspina, Quirini; Alesi (86′ Magni); Magrassi (46′ Ianesi), Camarda. In panchina: Pittarella, Raveyre, Bartesaghi, Dutu, D’Alessio, Hodzic, Traorè, Omoregbe, Vos, Liberali, Turco. All. Oddo.

Gol: pt 6′ Montebugnoli; 68” Alesi, 84′ Ianesi.

Arbitro: Lovison.