Calcio Serie C – Una Lucchese evanescente attacca ma cede di schianto al Pontedera

Pontedera (Pontedera – Lucchese 4-1) – La Lucchese crolla sul campo del Pontedera. La Pantera, dopo un avvio shock, ha chiuso il primo tempo sotto di tre reti e non è mai riuscita ad entrare veramente in partita. A decidere la gara la tripletta di Italeng e il gol di Lipari. A nulla è servito il gol di Salvini nel finale.

Inizio di studio per le due formazioni, ma dura poco: al 4′ i Granata sono già in vantaggio grazie a uno sfondamento centrale che permette a Lipari di battere Coletta con la difesa che non è certo impeccabile. La gara è subito in salita la gara. Lo diventa ancora di più al 14′ quando Italeng fora per vie centrali la molle difesa degli ospiti, scarta Coletta e deposita in rete. La Lucchese non c’è, si vede chiaramente. Al 21′ Lipari prende un clamoroso palo su punizione. Si tratta di un monologo interrotto solo da un colpo di testa di Fedato, allontanato da un difensore. Poco dopo va registrata anche una conclusione strozzata di Magnaghi, timidi segnali di risveglio.

Nella ripresa Gorgone butta dentro Gemignani e Galli, al posto di Benedetti, in difficoltà sistematica con Italeng, e Welbeck. Non cambia nulla, se non che il Pontedera con la difesa rossonera ancora una volta molle, trova il quarto gol con Italeng al 9′.

Pontedera – Lucchese 4-1

Pontedera: Tantalocchi, Migliardi, Italeng, Scaccabarozzi, Lipari (21′ st Van Ransbeck), Vitali (21′ st Gaddini), Guidi (26′ st Pietra), Espeche, Perretta (32′ st Sarpa), Ladinetti (21′ st Sala), Moretti. In panchina: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maggini, Martinelli, Coviello, Maiello. All. Menichini.

Lucchese: Coletta, Rizzo, Benedetti (1′ st Gemignani), Magnaghi (21′ st Saporiti), Selvini, Fedato (21′ st Badje), Visconti, Ballarini, Welbeck (1′ st Galli), Gucher, Antoni. In panchina Allegrucci, Da Silva, Gasbarro, Salomaa, Cartano, Moschella, Gheza. All. Gorgone.

Gol: pt 6′ Lipari, 14′ Italeng, 43′ Italeng; st 54’Italeng, 83′ Salvini.

Arbitro: Nigro di Prato.

Ammoniti: Rizzo, Pietra.

Foto: Quotidiano Sportivo