Calcio Promozione – Novese evanescente, il Casale vince facile

Casale Monferrato (Città di Casale – Calcio Novese 2-0) – Tiene il passo dell’Alessandria il Casale che vince tra le mura amiche contro la Novese per 2-0. Uomo partita Amin che segna una doppietta e lancia i Nerostellati al secondo posto in classifica in attesa delle ultime due giornate. Vantaggio dei padroni di casa proprio con Amin al 14′; lancio in profondità per lui che entra in area, controlla, supera un uomo e conclude sotto la traversa di potenza. Il raddoppio al 42′: sempre Amin di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato. Vittoria meritata dal Casale che tiene il passo delle prime.

Città di Casale – Calcio Novese 2-0

Città di Casale: 1 Cerruti, 2 Maioglio, 3 Perdicaro, 4 Beatrice, 5 Canino, 6 Benna,7 Zaffiro (68′ Miglietta), 8 Amin, 9 Zenga, 10 Margaglio (45′ Giarola), 11 Canuto. in panchina: Favarin Luzzi, Passanante, Birolo. All.: Bellingeri.

Calcio Novese: 1 Bonassi, 2 Roncoli, 3 Perfumo, 4 Soumah, 5 Bonanno, 6 Gozzoli, 7 Miccichè (45′ Ravera)., 8 Dan (68′ Olivieri), 9 Frattoni, 10 Repetto, 11 Viscomi. In panchina: Colaianni, Rossi, Motto, Hysai, Amraoui, Mendolia. All.: Merlo.

Gol: pt 14′ Amin, 42′ Amin.

Arbitro: Coarezza di Alba.

Foto: Casale News