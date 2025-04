Calcio Promozione – Partita giocata a centrocampo, risultato a occhiali

Alessandria (Fc Alessandria – Spartak San Damiano 0-0) – Pareggio che rimanda la festa promozione, finisce a reti inviolate la sfida tra Alessandria e Spartak San Damiano. I primi a rendersi pericolosi sono i padroni di casa; tiro dalla distanza di Ventre, sulla respinta si avventa Cardellino che da pochi passi spara alto. Gli ospiti rispondono con una mezza rovesciata da dentro l’area di Brignolo, palla abbondantemente sul fondo. Prima dell’intervallo nuovo tentativo di Cardellino che di testa mette alto sulla traversa.

Secondo tempo con tanti duelli a centrocampo, gli Astigiani sembrano più in palla nei primo minuti; prima Busato e poi Ferrero sfiorano il vantaggio. L’Alessandria nel finale fa due cambi per scoprirsi un po’ di più in cerca del gol del vantaggio, ma finisce 0-0. Adesso pausa pasquale poi due partite alla fine che decideranno il corso del campionato.

Fc Alessandria – Spartak San Damiano 0-0

Fc Alessandria: Canegallo, Merlo, Mazzocca, Magnè, Cesaretti (60′ Cirio), Mazzucco, Muratore (50′ Vinces), Pellegrini, Cardellino, Grandoni, Ventre. In panchina: Menino, Straneo, Maggi, Boveri, Massaro, Tozzi, Erbini. All. Merlo.

Spartak San Damiano: Zeggio; Francia, Manzoni, Reka, Testolina (45′ Madeo), Tabaku (65′ Bo), Campese, Busato, Barbera, Ferrero, Brignolo. In panchina: Trigo, Cerchio, Bono, Minzala, Laria. All .Camisola.

Arbitro: Olivo di Collegno.

Foto: Hurrà Grigi