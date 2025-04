Calcio Serie A – La partita fra Torino e Verona si accende nella ripresa ma finisce pari

Torino (Torino – Hellas Verona 1-1) – Finisce 1-1 Torino-Verona, match valido per la 31a giornata di Serie A. Dopo un primo tempo a tratti soporifero la sfida si incendia nella ripresa e succede di tutto nel giro di cinque minuti: prima Adams si fa parare da Montipò il rigore del potenziale 1-0, poi la sbloccano gli ospiti con un gol di Sarr su clamoroso pasticcio di Milinkovic-Savic. Infine ci pensa Elmas, con un gran sinistro, a pareggiare subito i conti e salvare i suoi dal ko interno. Nel finale espulso Ricci per un fallaccio su Ajayi. Un punto a testa per Vanoli e Zanetti, che non fa fare loro balzi avanti importanti, ma che aiuta a consolidare le rispettive classifiche.

Torino – Hellas Verona 1-1

Torino (4-2-3-1): 32 Milinkovic – Savic; 4 Walukiewicz (46′ Pedersen), 13 Maripan, 23 Ccco, 34 Biraghi; 28 Ricci, 22 Casadei; (63′ Ilic) 66 Gineitis (63′ Karamoh), 10 Vlasic (88′ Linetty) 11 Elmas; 18 Adams (70′ Sanabria). In panchina: Donnarumma, Paleari, Msasina, Sosa, Dembele, Tameze, Gabellini. All.: Vanoli.

Verona (3-5-2): 1 Montipò; 6 Valentini, 42 Coppola, 87′ Ghilardi; 12 Bradaric, 24 Bernabè, (80′ Kastanos), 27 Dawidowicz, 33 Duda (87′ Lazovic), 38′ Tchatchoua; 35 Mosquera (71′ Livramento), 9 Sarr (80’Ajayi). In panchina: Berardi, Perilli, Slotsager, Patrick, Daniliuc, 3 Frese, Cissè, Lambourde. All.: Zanetti.

Gol: st 64′ Sarr, 67′ Elmas.

Arbitro: Bonacina.

Foto: Quotidiano Sportivo