Calcio Serie C – L’Entella sbriga la pratica nel primo tempo: Campobasso KO

Campobasso (Campobasso – Virtus Entella 0-2) – La gara si inizia con un buon ritmo con le due squadre che provano subito a rendersi pericolose. Al 18′, però, l’Entella la sblocca con un gran tiro di Di Noia dal limite dell’area che si infila quasi all’incrocio con Neri che, posizionato sul suo palo, riesce soltanto a toccare senza poter respingere. Al 27′, la capolista raddoppia: discesa sulla destra di Guiu Vilanova che mette in mezzo e trova la deviazione vincente di Corbari in spaccata. Il Campobasso soffre l’aggressività e la velocità degli ospiti e fatica a reagire: al 37′ Bifulco prova a coordinarsi dai 18 metri, ma calcia altissimo. Il primo tempo scivola via senza altri sussulti e senza recupero. Al 57′ si vedono i rossoblù con Cerretelli che conclude dalla distanza: pallone alto sulla traversa. Ben più pericoloso il Campobasso al 60′: contropiede orchestrato da Bifulco che serve Di Nardo dalla sinistra: tiro secco e angolato su cui Del Frate si allunga murando anche il secondo tentativo del capitano rossoblù. Prosperi si gioca anche le carte Di Stefano e Lombari per Cerretelli e Martina passando al 3-4-3. All’81’ è Di Stefano a provarci dal vertice sinistro dell’area, ma spara alto. Tre minuti dopo, arriva il tentativo aereo di Di Nardo bloccato agevolmente dal Del Frate così come la conclusione di Pierno dal limite all’86’.

Campobasso – Virtus Entella 0-2

Campobasso (3-5-1-1): Neri; Mondonico (46′ Remy), Benassai, Calabrese; Pierno, Chiarello, Pellitteri, Cerretelli (63′ Di Stefano), Martina (67′ Lombari); Bifulco (87′ Forte R.); Di Nardo. In panchina: Forte F., Celesia, Falco, Morelli, Barbato, Prezioso, Mancini, Serra. All.: Prosperi.

Virtus Entella (4-3-3): Del Frate, Tiritello, Karic, Casarotto (61′ Castelli), Corbari (68′ Lipani), Marconi, Parodi, Di Mario, Di Noia, Bariti (61′ Boccadamo), Guiu, Villanova (68′ Fall). In panchina: Vandelli, Siaulys, Garattoni, Motoc, Costa, Portanova. All. Gallo

Gol: 18′ Di Noia (V); 27′ Corbari (V).

Arbitro: Gabriele Restaldo di Ivrea.

Foto: Prima il Levante