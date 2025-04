Pallacanestro Serie A – Partita intensa, ma fra Bertram e Trapani prevale il Trapani

Casale Monferrato (Bertram Tortona – Trapani Sharh 91-101) – Alla Bertram non basta una prova tonica per avere la meglio sulla capolista del campionato Trapani si conferma l’attacco più prolifico del torneo e passa a Casale per 101-91. Partita piena zeppa di botta e risposta, il momento migliore dei padroni di casa coincide con la seconda prestazione di sempre a livello realizzativo in un singolo quarto da quando la Bertram è in Serie A, I 37 punti del secondo periodo con cui chiude avanti il primo tempo. Poi nella ripresa Trapani dimostra di avare più frecce, Notae e Petrucelli le più lampanti, e costringe la Bertram ad incassare la seconda sconfitta consecutiva che la fa restare fuori dalla zona playoff per il suo nono posto a quota 28 punti.

Bertram Tortona – Trapani Sharh 91-101 (17/23;37/28;16/29;21/21)

Bertram Tortona: Zerini, Vital 18, Kuhsw 9, Gorham 4, Farias N.e, Denegri 10, Baldasso 17, Kamagate 8, Biligha 10, Severini 2, weems 13. Coach De Raffaele.

Trapani Shark: Eboua 2, Notae 20, Horton 8, Robinson 9, Rossato 3, Alibegovic 10, Galloway 12, Petrucelli 17, Yeboah 12, Brown 8. Coach Repesa.

Arbitri: Lo Guzzo di Pusa, Gonella di Genova,

Foto: Dazn